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Кабмін призначив держсекретаря Мінекономіки

Новини » Політика     03.03.2020 - 15:12
Кабмін призначив держсекретаря Мінекономіки
Фото: Олександр Черних (gmk.center)

Держсекретарем міністерства став Олександр Черних

Кабінет міністрів призначив Олександра Черниха на посаду державного секретаря Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Мінекономіки.

Повідомляється, що Черниха призначили за результатами відкритого конкурсу і за рекомендацією міністра економіки Тимофія Милованова.

"Призначення державного секретаря відкриває нові можливості для підвищення ефективності подальшої централізації функцій в міністерстві та управління процесами. Мінекономіки має стати прикладом взірцевої державної служби - професійної та доброчесної", - повідомив Милованов.

Зазначимо, що раніше Черних був в.о. держсекретаря Міністерства. Цю посаду він обіймав з вересня 2019 року. До цього Черних працював на посаді директора департаменту промислової політики Мінекономіки.

До обов’язків новопризначеного державного секретаря належать завдання організації роботи апарату міністерства, планування роботи з персоналом, планування та контролю виконання завдань апаратом міністерства, координація і контроль роботи 9 самостійних структурних підрозділів відомства.

Нагадаємо, раніше Кабінет міністрів призначив Сергія Глущенка на посаду заступника міністра з розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства.

Також РБК-Україна повідомляло, що міністр економіки Тимофій Милованов допускає відділення Міністерства аграрної політики після завершення земельної реформи.

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Новини України Кабінет Міністрів УкраїниМіністерство економічного розвитку і торгівлі
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