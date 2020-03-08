ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Разделение Минэкономики и сельского хозяйства ознаменует конец земельной реформы, - Милованов

Новости » Политика     08.03.2020 - 17:09
Разделение Минэкономики и сельского хозяйства ознаменует конец земельной реформы, - Милованов
Фото: Тимофей Милованов (РБК-Украина)

По мнению Милованова, провести такое разделение было реально еще два месяца назад

Разделение Министерства экономики, торговли и сельского хозяйства (Минэкономики и Министерство аграрной политики) ознаменует прекращение земельной реформы. Такое мнение выразил действующий глава министерства Тимофей Милованов в интервью "LIGA.net".

По мнению Милованова, провести такое разделение было реально еще два месяца назад - в активную фазу реформирования рынка земли - но уже сейчас работу Минагрополитики почти полностью остановили.

При этом он допускает, что к вопросу разделения ведомства можно вернуться уже после запуска рынка земли.

Напомним, ранее уполномоченный президента Украины по вопросам земли Роман Лещенко заявил, что земельная реформа проводится для того, чтобы навести порядок и дать экономический толчок стране. По его словами, реформа - это десятки нормативных актов, это передачи земель громадам и наведение порядка в кадастрах.

Рада по состоянию на пятницу, 7 февраля, рассмотрела 216 правок ко второму чтению законопроекта о рынке земли. Всего в документе 4018 правок.

Экономика Украины не пострадала от эпидемии коронавируса, - Милованов Милованов допускает разделение Министерства развития экономики
Новости Украины Тимофей Миловановземельная реформа
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь