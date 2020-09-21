ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Новини шоу-бізнесу
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Фокін запропонував створити тимчасовий уряд у ОРДЛО

Київ, Понеділок 21 вересня 2020 16:44
Фокін запропонував створити тимчасовий уряд у ОРДЛО
Фото: Вітольд Фокін (obozrevatel.com)
Автор: РБК-Україна

Перший заступник голови української делегації в Тристоронній контактній групі (ТКГ) щодо Донбасу Вітольд Фокін для проведення місцевих виборів в окремих районах Донецької та Луганської областей пропонує створити на цій території тимчасовий уряд. На його думку, він має бути міжнародним.

Про це він розповів в інтерв'ю "Українському радіо".

Він підкреслив, що це суто його особиста думка, та зазначив, що не розуміє, чому місцеві вибори скасували в підконтрольних районах Донбасу. За його словами, йому складно пояснити цей момент "контрагентам по переговорам".

"Перш ніж проводити вибори (в ОРДЛО, - ред.), треба забезпечити безпеку. Тут немає питань. Але в який спосіб забезпечити, це мають керівники країни думати. Як один із способів я запропонував використовувати мандат Ради безпеки (ООН, - ред.) і створити тимчасовий уряд на тих територіях, які зараз не підконтрольні Україні", - заявив Фокін.

Він також уточнив, що це має бути міжнародний уряд.

Нагадаємо, раніше Фокін заявляв, що на Донбасі неможливо буде провести вибіркову амністію. На його думку, вона має бути загальною, що не означає можливість уникнути покарання для злочинців, ґвалтівників і вбивць.

Віце-прем'єр з питань реінтеграції Олексій Резніков зазначив, що Кабінет міністрів готує законопроектів про правосуддя перехідного періоду, але амністія не буде загальною.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Політика ДонбасвыборыОРДЛОКонтактная група
News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся