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Розблокування портів для експорту металопродукції підтримає економіку, - експерт

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Понеділок 29 серпня 2022 14:01
Розблокування портів для експорту металопродукції підтримає економіку, - експерт Фото: розблокування портів для експорту металопродукції підтримає економіку (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Ілона Свиридова

Розблокування морських портів для експорту металопродукції дозволить фінансово підтримати українську економіку та гривню, яка виснажена 6 місяцями повномасштабної війни з Росією.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на політолога Ігоря Петренка.

"Декілька сотень мільйонів доларів, які ми отримаємо від експорту металопродукції - це підтримка економіки, адже ми маємо дефіцит бюджету та тиск на нацвалюту. Ми провели вже 6 місяців повномасштабної війни, тому нам необхідно використовувати будь-яке вікно можливостей для того, щоб підтримувати бюджет і українців", - зауважив експерт.

Він нагадав: наразі українська металургія переживає серйозну кризу, водночас світова галузь має проблеми з металом, тож наша продукція могла б допомогти світу вирішити ці проблеми. І поділився: наразі є умови для обережного оптимізму у цьому питанні.

"У нас є гарний прецедент - налагодження експорту зернових через порти, і ми можемо його використовувати. Так що нічого неможливого тут немає. І уряд, і всі наші перемовні групи зараз працюють з Туреччиною та безпосередніми споживачами нашої металопродукції. Тому є обмежений оптимізм – адже у нас є підтримка з боку Туреччини та ООН", - резюмував Петренко.

Нагадаємо, раніше голова Федерації металургів України Сергій Біленький заявив, що розблокування портів для експорту металопродукції дасть Україні понад 600 мільйонів валютних надходжень щомісяця, та дасть можливість металургійній галузі наростити виробництво та розпочати вихід із серйозної кризи.

Своєю чергою в Українському союзі промисловців та підприємців зауважили, що експорт металу через порти дасть країні потужне джерело валюти, яке допоможе знизити курс долара, та утримувати його надалі в рамках регульованого коридору.

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