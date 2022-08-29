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Разблокировка портов для экспорта металлопродукции поддержит экономику - эксперт

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Понедельник 29 августа 2022 14:01
Разблокировка портов для экспорта металлопродукции поддержит экономику - эксперт Фото: разблокировка портов для экспорта металлопродукции поддержит экономику (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Илона Свиридова

Разблокировка морских портов для экспорта металлопродукции позволит финансово поддержать украинскую экономику и гривну, которая истощена 6 месяцами полномасштабной войны с Россией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на политолога Игоря Петренко.

"Несколько сотен миллионов долларов, которые мы получим от экспорта металлопродукции - это поддержка экономики, ведь мы имеем дефицит бюджета и давление на нацвалюту. Мы провели уже 6 месяцев полномасштабной войны, поэтому нам необходимо использовать любое окно возможностей для того, чтобы поддерживать бюджет и украинцев", - отметил эксперт.

Он напомнил: сейчас украинская металлургия переживает серьезный кризис, в то же время мировая отрасль имеет проблемы с металлом, поэтому наша продукция могла бы помочь миру решить эти проблемы. И поделился: сейчас есть условия для осторожного оптимизма в этом вопросе.

"У нас есть хороший прецедент - налаживание экспорта зерновых через порты, и мы можем его использовать. Так что ничего невозможного здесь нет. И правительство, и все наши переговорные группы сейчас работают с Турцией и непосредственными потребителями нашей металлопродукции. Поэтому есть ограниченный оптимизм - ведь у нас есть поддержка со стороны Турции и ООН", - резюмировал Петренко.

Напомним, ранее глава Федерации металлургов Украины Сергей Беленький заявил, что разблокировка портов для экспорта металлопродукции даст Украине более 600 миллионов валютных поступлений ежемесячно, и даст возможность металлургической отрасли нарастить производство и начать выход из серьезного кризиса.

В свою очередь в Украинском союзе промышленников и предпринимателей отметили, что экспорт металла через порты даст стране мощный источник валюты, который поможет снизить курс доллара, и удерживать его в дальнейшем в рамках регулируемого коридора.

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