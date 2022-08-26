Розблокування портів для експорту металу допоможе знизити курс гривні, - ФМУ

Розширення дії "зернової угоди" на металопродукцію дасть Україні постійне джерело валюти й допоможе укріпити курс гривні на 3-5 грн та стабілізувати його у цьому коридорі.

"Розблокування портів для експорту українського металу та руди - вкрай важливе питання. Це дозволить збільшити надходження від експорту на 600 мільйонів доларів щомісяця. Таким чином Україна отримає постійне джерело валютної виручки, яке допоможе знизити курс долара на 3-5 грн і стабілізувати його у цьому коридорі. Також це - ріст податкових надходжень до бюджетів усіх рівнів", - пояснив Біленький.

Водночас, за його словами, розблокування портів допоможе у відновленні металургійної галузі, яка наразі переживає найскладнішу кризу за часи незалежності: зараз українські ГЗК працюють у кращому разі на 25% своєї потужності, а металургійні - на 10-15%. Робітники цих підприємств перебувають у вимушеному простої, і отримують лише дві третини зарплатні.

"Раніше понад 60% металургійної продукції експортувалося морем до азійських країн. Спроба налагодити доставку залізницею, з перевалкою у портах ЄС, провалилася: вартість логістичних витрат була настільки високою, що призводила до збитків експортерів. Зараз мова йде про виживання галузі. Тому, чим швидше буде розблокований експорт, тим більше шансів, що металургійна галузь зможе відновитися, а робітники - повернутися до роботи і отримувати за це більше грошей", - наголосив Біленький.