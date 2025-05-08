В районе Волчанска подорвался 11-летний ребенок

Россияне убивают детей

Напомним, недавно российские оккупанты ударили по Кривому Рогу. Ракета взорвалась возле детской площадки. Погибли девять детей.

Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк заявил, что такой удар привел к самому массовому убийству детей с начала войны России против Украины.

При этом на этой неделе оккупанты ударили по пригороду Сум баллистической ракетой. В результате этого погиб один ребенок. Еще четверо детей получили ранения.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.