В районе Волчанска подорвался 11-летний ребенок

В селе Заречное Харьковской области 11-летний мальчик подорвался на неизвестном предмете. Его доставили в больницу.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Харьковской областной военной администрации Олега Синегубова в Telegram.
Напомним, недавно российские оккупанты ударили по Кривому Рогу. Ракета взорвалась возле детской площадки. Погибли девять детей.
Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк заявил, что такой удар привел к самому массовому убийству детей с начала войны России против Украины.
При этом на этой неделе оккупанты ударили по пригороду Сум баллистической ракетой. В результате этого погиб один ребенок. Еще четверо детей получили ранения.
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