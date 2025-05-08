UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новини спорту
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп

У районі Вовчанська підірвалася 11-річна дитина

Ілюстративне фото: під Вовчанськом на невідомому предметі підірвалася дитина (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

У селі Зарічне Харківської області 11-річний хлопчик підірвався на невідомому предметі. Його доправили до лікарні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Харківської обласної військової адміністрації Олега Синєгубова в Telegram.

Як розповів Синєгубов, дитина знайшла в полі невідомий предмет, який здетонував.

Фото: Зарічне на карті (скріншот)

"Унаслідок вибуху дитина дістала поранення і була госпіталізована", - додав він.

За словами чиновника, лікарі надають потерпілому всю необхідну допомогу.

Росіяни вбивають дітей

Нагадаємо, нещодавно російські окупанти вдарили по Кривому Рогу. Ракета вибухнула біля дитячого майданчика. Загинули дев'ятеро дітей.

Верховний комісар ООН з прав людини Фолькер Тюрк заявив, що такий удар призвів до наймасовішого вбивства дітей з початку війни Росії проти України.

При цьому цього тижня окупанти вдарили по передмістю Сум балістичною ракетою. Унаслідок цього загинула одна дитина. Ще четверо дітей отримали поранення.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ВовчанськХарківДіти