У районі Вовчанська підірвалася 11-річна дитина

Росіяни вбивають дітей

Нагадаємо, нещодавно російські окупанти вдарили по Кривому Рогу. Ракета вибухнула біля дитячого майданчика. Загинули дев'ятеро дітей.

Верховний комісар ООН з прав людини Фолькер Тюрк заявив, що такий удар призвів до наймасовішого вбивства дітей з початку війни Росії проти України.

При цьому цього тижня окупанти вдарили по передмістю Сум балістичною ракетою. Унаслідок цього загинула одна дитина. Ще четверо дітей отримали поранення.

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