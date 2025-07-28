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Что происходило на фронте сегодня: самые горячие направления и потери врага

Понедельник 28 июля 2025 23:10
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Что происходило на фронте сегодня: самые горячие направления и потери врага Фото: Генштаб рассказал о ситуации на фронте (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

На фронте с начала суток 28 июля состоялось 131 боевое столкновение. Только на Покровском направлении российские оккупанты совершили 42 штурмовых и наступательных действия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба ВСУ.

Как рассказали в Генштабе, с начала суток противник нанес по позициям наших войск и населенным пунктам пять ракетных и 70 авиационных ударов, применил восемь ракет и сбросил 107 управляемых авиационных бомб, совершил 1 376 ударов дронами-камикадзе и 4 015 обстрелов.

Ситуация на направлениях

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях украинские воины отбили семь штурмовых действий оккупантов, одно боестолкновение продолжается до сих пор. Кроме того, враг нанес восемь авиационных ударов, сбросив 25 управляемых бомб, и совершил 267 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов.

На Южно-Слобожанском направлении украинские воины отбили две атаки в районах Зеленого и Красного Первого.

На Купянском направлении противник четыре раза пытался вытеснить наши подразделения с занимаемых позиций в районах Степной Новоселовки, Кондрашовки и Лозовой - сейчас идет бой.

На Лиманском направлении враг атаковал 23 раза, пытаясь продвинуться в районах населенных пунктов Новоегоровка, Карповка, Зеленая Долина, Ямполовка и в сторону Дроновки и Серебрянки. Одно боестолкновение продолжается до сих пор.

На Северском направлении наши воины остановили четыре атаки вблизи Григорьевки и в сторону Выемки.

На Краматорском направлении Силы обороны остановили вражескую попытку продвинуться вперед в направлении Предтечино. Авиаудару подверглась Константиновка.

Враг семь раз пытался вклиниться в нашу оборону на Торецком направлении - в районах Дилиевки, Торецка и Русиного Яра.

В течение дня на Покровском направлении агрессор совершил 42 штурмовые и наступательные действия в районах населенных пунктов Попов Яр, Маяк, Новоэкономичное, Разино, Лисовка, Чунишино, Зверево, Котлино, Удачное, Новониколаевка, Ореховое, Зеленый Кут и Дачное. В настоящее время бои идут в восьми локациях. Противник нанес авиаудар по населенному пункту Светлое.

По предварительным подсчетам, на этом направлении украинские воины обезвредили 149 оккупантов, из них 96 - безвозвратно. Уничтожено три единицы автомобильной техники, два мотоцикла, 32 беспилотных летательных аппарата, два терминала спутниковой связи, антенну управления БПЛА и три укрытия для личного состава. Кроме того, повреждены квадроцикл и пять терминалов спутниковой связи противника.

На Новопавловском направлении наши защитники остановили восемь атак противника в районах населенных пунктов Зеленый Гай, Зеленое Поле, Поддубное, Александроград, Шевченко, Воскресенка и Темировка, еще шесть боестолкновений до сих пор продолжаются. Враг нанес авиационный удар по населенному пункту Терновое.

На Гуляйпольском направлении наступательных действий оккупантов не зафиксировано.

На Ореховском направлении произошло одно боевое столкновение - противник пытался продвинуться вблизи населенного пункта Каменское.

На Приднепровском направлении украинские воины отбили пять атак захватчиков.

Потери России в войне

По данным Генштаба, с начала полномасштабной войны Россия потеряла ориентировочно 1 050 250 военных.

В частности, за минувшие сутки потери российской армии составили 1000 солдат. Также вчера украинские бойцы уничтожили 4 танка, 1 боевую бронированную машину, 4 артиллерийские системы, 235 дронов и другую технику врага.

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