ВСУ уничтожили катера оккупантов при попытке занять утраченные позиции под Херсоном

Российские оккупанты лишились сразу шести катеров после того, как попытались отбить ранее потерянные позиции в Херсонской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий руководителя Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Натальи Гуменюк в эфире " Радио Свобода ".

Как отметила спикер, катера были уничтожены, когда российские войска попытались восстановить утраченные позиции по воде во время маневрирования среди островов вдоль оккупированного левобережья Херсонской области. При этом Силы РФ на Левобережье преобладают и они "очень мощные".

"Минус шесть лодок - это очень красноречивая, убедительная сводка, о которой мы можем сейчас говорить за минувшие сутки. Так завершилась их (войск РФ, - ред.) попытка закрепиться на тех позициях, из которых предварительно были выбиты" - рассказала она.

По словам Гуменюк ВСУ, также продолжают уничтожать и личный состав и другую технику - пушки, минометы.

"Все то, чем они пытаются обстреливать правый берег и наносят мирному населению существенный вред как в материальном смысле, так и в физическом. Поскольку, к сожалению, есть пострадавшие за минувшие сутки в Херсонской области", - добавила Гуменюк.

Потери РФ в Украине

На утро понедельника, 11 сентября, с начала российского вторжения ВСУ уничтожили 19 кораблей и катеров оккупантов. В частности, один из российских катеров был уничтожен 3 сентября. Буквально 7 сентября стало известно, что Военно-Морские силы ВСУ уничтожили еще два катера.