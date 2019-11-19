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У районі ООС збили російський безпілотник

Новини » Суспільство     19.11.2019 - 20:19
У районі ООС збили російський безпілотник
Фото: збитий російський безпілотник (facebook.com)

Безпілотник здійснював політ з метою уточнення побудови системи оборони та викриття системи вогню підрозділів

У районі Операції об'єднаних сил (ООС) збили російський безпілотник. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ООС.

Зазначається, що при падінні на нежилому подвір'ї безпілотник здетонував, що свідчить про небезпечний вантаж, яким намагалися уразити українських військових.

"Сьогодні пообіді, на Горлівському напрямку, російські окупаційні війська використали БПЛА, який здійснював політ над позиціями наших підрозділів з метою уточнення побудови системи оборони та викриття системи вогню підрозділів Об'єднаних сил", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, на Донбасі з початку поточної доби, 19 листопада, збройні формування Російської Федерації і її найманці чотири рази порушили режим припинення вогню. Противник обстріляв позиції українських підрозділів з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї. В районі відповідальності оперативно-тактичної групи "Схід" супротивник з автоматичних гранатометів вів вогонь по позиціях Об'єднаних сил в районі Гнутово. Протягом поточної доби втрат внаслідок обстрілів серед особового складу Об'єднаних сил не зафіксовано.

Як повідомляло РБК-Україна, на початку листопада, російські окупаційні війська і їх найманці обстріляли безпілотник моніторингової місії ОБСЕ в Донецькій області.

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