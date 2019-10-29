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Бойовики на Донбасі обстріляли безпілотники ОБСЄ

Новини » Суспільство    29.10.2019 - 14:39
Бойовики на Донбасі обстріляли безпілотники ОБСЄ
Фото: безпілотник ОБСЄ (osce.org)

Повідомляється, що російські окупаційні війська регулярно відкривають вогонь по безпілотним літальним апаратам ОБСЄ

В районі населеного пункту Архангельське (Донецька область) бойовики трьома чергами зі стрілецької зброї обстріляли безпілотний літальний апарат спеціальної моніторингової місії ОБСЄ. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр операції Об'єднаних сил.

Повідомляється, що у зв'язку із загрозою втрати БПЛА через дві хвилини був посаджений. Дрон ушкоджень не отримав.

"Варто зазначити, що російські окупаційні війська регулярно відкривають вогонь по безпілотним літальним апаратам місії і протидіють роботі таких апаратів засобами радіоелектронної боротьби. Це свідчить про спробу противника не допустити виявлення представниками міжнародних організацій озброєння, забороненого мінськими домовленостями, і інших порушень", - йдеться у повідомленні.

ООС відзначили, що супротивник намагається звинуватити в своїх діях українську сторону.

Нагадаємо, бойовики на Донбасі 28 жовтня 16 разів порушили режим припинення вогню, обстрілюючи позиції підрозділів ООС з мінометів калібру 82 мм, а також озброєння БМП, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і іншої стрілецької зброї.

Також РБК-Україна повідомляло, що в штабі ООС підтвердили розведення сил в Золотому. При цьому підкреслюється, що українська сторона вживе всіх заходів, щоб розведення послабило оборонні можливості бойових підрозділів на цій ділянці. Крім того, українська влада не залишать місцеве населення без уваги.

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