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Бойовики на Донбасі обстріляли безпілотник ОБСЄ

Новини » Надзвичайні події     04.11.2019 - 14:33

Безпілотник обстріляли на тимчасово окупованій території

У понеділок, 4 листопада, російські окупаційні війська і їх найманці обстріляли безпілотник моніторингової місії ОБСЕ в Донецькій області. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на штаб операції Об'єднаних сил.

Повідомляється, що представники ОБСЄ з допомогою безпілотника спостерігали за ситуацією біля населеного пункту Чермалик Донецької області.

"Коли літальний апарат перетнув лінію розмежування і виконував свої функції над тимчасово окупованою територією, о 12:09, противник випустив в його бік вісім черг із стрілецької зброї, а через сім хвилин - ще 5 черг. Крім того, окупанти здійснили спроби впливу на роботу безпілотника засобами радіоелектронної боротьби", - йдеться в повідомленні.

Представники ОБСЄ були змушені екстрено посадити апарат на місці зльоту, щоб не допустити його втрату.

Бойовики на Донбасі обстріляли безпілотник ОБСЄ

Нагадаємо, 3 листопада, в результаті 14 обстрілу з боку бойовиків на Донбасі один військовий зі складу операції Об'єднаних сил отримав поранення.

Раніше в ООС заявили, що загроз для місцевого населення у населеному пункті Золоте-4 після розведення військ не існує.

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