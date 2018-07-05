У районі ООС вилучили обладнання для обробки даних

Комутатор везли на окуповану територію України

У районі проведення операції Об'єднаних сил (ООС) на Донбасі в четвер, 5 липня, прикордонники вилучили обладнання для обробки даних. Про це повідомляє прес-центр ООС у Facebook.

Зазначається, що співробітники Державної фіскальної служби спільно із прикордонним нарядом на КПВВ "Новотроїцьке" зупинили автомобіль Mitsubishi Grandis, котрий рухався у бік тимчасово окупованої території України.

Під час огляду транспортного засобу було виявлено, що водій автомобіля, намагався перевезти на тимчасово окуповану територію комутатор - високопродуктивну платформу для розгортання мережі обробки даних вартістю 337,3 тис. гривень.

"За даним фактом складено протокол за ст. 204-3 КУпАП та здійснено вилучення дороговартісного обладнання", - вказано у повідомленні.

Фото: комутатор (facebook.com/pressjfo.news)

Зазначимо, що комутатор дозволяє здійснити передачу сигналу з певної вхідної на певну вихідну лінію.

Нагадаємо, нещодавно в уряді повідомили, що завдяки боротьбі з контрабандою у 2017 році до держбюджету України було додатково направлено 79 млрд гривень.