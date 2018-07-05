В районе ООС изъяли оборудование для обработки данных

Коммутатор везли на оккупированную территорию Украины

В районе проведения операции Объединенных сил (ООС) на Донбассе в четверг, 5 июля, пограничники изъяли оборудование для обработки данных. Об этом сообщает пресс-центр ООС в Facebook.

Отмечается, что сотрудники Государственной фискальной службы совместно с пограничным нарядом на КПВВ "Новотроицкое" остановили автомобиль Mitsubishi Grandis, который двигался в сторону временно оккупированной территории Украины.

Во время осмотра транспортного средства было обнаружено, что водитель автомобиля пытался перевезти на временно оккупированную территорию коммутатор - высокопроизводительную платформу для развертывания сети обработки данных стоимостью 337,3 тыс. гривен.

"По данному факту составлен протокол по ст. 204-3 КУоАП и осуществлено изъятие дорогостоящего оборудования", - указано в сообщении.

Фото: коммутатор (facebook.com/pressjfo.news)

Отметим, что коммутатор позволяет осуществить передачу сигнала с определенной входной на определенную исходную линию.

Напомним, недавно в правительстве сообщили, что благодаря борьбе с контрабандой в 2017 году в госбюджет было дополнительно направлено 79 млрд гривен.