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Завдяки боротьбі з контрабандою у 2017 році до держбюджету направлено 79 млрд гривень

НовиниПолітика    04.07.2018 - 11:40
Фото: Володимир Гройсман (kmu.gov.ua)
Фото: Володимир Гройсман (kmu.gov.ua)

Гройсман зазначив, що держава втрачає десятки млрд гривень через контрабанду

Завдяки боротьбі з контрабандою у 2017 році до держбюджету було додатково направлено 79 млрд гривень. Про це заявив прем'єр-міністр України Володимир Гройсман у ході засідання уряду.

"Сьогодні перед нами є величезний виклик - виклик боротьби з контрабандою, яка є можливою тільки тому, що відбулося зрощення різноманітних правоохоронних структур і митної служби. Я наголошую на тому, що наші об'єднані зусилля зараз приведуть до того, що ми розірвемо це порочне коло і все що належить українському бюджету заведемо в український бюджет", - заявив він, додавши, що у минулому році завдяки боротьбі з контрабандою в держказну додатково привнесли 79 млрд гривень.

Крім того, Гройсман зазначив, що держава втрачає десятки млрд гривень через контрабанду.

"Я вимагаю від всіх митників, прикордонників сумлінно виконувати свої зобовязання. Зусиллями Нацполіції, ДФС ми наведемо порядок", - додав він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що вчора, 3 липня 2018 року, Верховна рада України не змогла включити до порядку денного проект щодо криміналізації контрабанди товарів.

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Теги публікації: Володимир Гройсман, контрабанда  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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