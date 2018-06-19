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В Україні смертність значно перевищила народжуваність, - Держстат

НовиниСуспільство    19.06.2018 - 14:49
Ілюстративне фото (facebook.com)
Ілюстративне фото (facebook.com)

За перші чотири місяці 2018 на 100 померлих припадає 54 новонароджених

Державна служба статистики України (Держстат) опублікувала дані, згідно з якими народжуваність населення майже вдвічі менше, ніж смертність. Відповідна інформація міститься в експрес-випуску відомства.

Так, згідно з опублікованими даними, за перші чотири місяці 2018 року на 100 померлих припадає 54 новонароджених.

Також повідомляється, що протягом січня-квітня 2018 року чисельність населення України скоротилася на 85,7 тисячі осіб. Населення України станом на початок травня становить 42,3 мільйона чоловік.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Україна займає зараз одне з п'яти місць за кількістю смертей через забруднення повітря.

Україна на 39 місці у світі за технологічним розвитком, - The Economist
Теги публікації: смерть, рождаемость, Україна, Державна служба статистики  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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