В районе ООС боевики 6 раз пытались применить беспилотники

Средства ПВО не допустили пересечения линии соприкосновения беспилотниками противника

На Донбассе в районе проведения операции Объединенных сил (ООС) в течение прошлых суток, 19 июня 2018, боевики пытались 6 раз осуществить разведку позиций украинских военнослужащих с помощью беспилотников. Об этом говорится в сообщении пресс-центра ООС в Facebook.

"Противник 6 раз пытался применять беспилотные летательные аппараты российского производства типа "Орлан-10" для разведки наших объектов вдоль линии столкновения на Северодонецком и Бахмутском направлениях", - говорится в сообщении.

Отмечается, что средства противовоздушной обороны ООС беспилотники были вовремя обнаружены и подразделениями радиоэлектронной борьбы (РЭБ) не допустили пересечения линии соприкосновения беспилотниками противника.

Напомним, сутками ранее в районе проведения ООС боевики пытались применить беспилотные летательные аппараты семь раз.