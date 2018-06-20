Социальные страницы
Курсы валют
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

В районе ООС боевики 6 раз пытались применить беспилотники

НовостиПроисшествия    20.06.2018 - 16:13
Иллюстративное фото (mil.gov.ua)
Иллюстративное фото (mil.gov.ua)

Средства ПВО не допустили пересечения линии соприкосновения беспилотниками противника

На Донбассе в районе проведения операции Объединенных сил (ООС) в течение прошлых суток, 19 июня 2018, боевики пытались 6 раз осуществить разведку позиций украинских военнослужащих с помощью беспилотников. Об этом говорится в сообщении пресс-центра ООС в Facebook.

"Противник 6 раз пытался применять беспилотные летательные аппараты российского производства типа "Орлан-10" для разведки наших объектов вдоль линии столкновения на Северодонецком и Бахмутском направлениях", - говорится в сообщении.

Отмечается, что средства противовоздушной обороны ООС беспилотники были вовремя обнаружены и подразделениями радиоэлектронной борьбы (РЭБ) не допустили пересечения линии соприкосновения беспилотниками противника.

Напомним, сутками ранее в районе проведения ООС боевики пытались применить беспилотные летательные аппараты семь раз.

Украинские военные сбили российский беспилотник на Донбассе Боевики стреляли по беспилотнику ОБСЕ на Донбассе
Теги публикации: беспилотник  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
"Нелюди!": травести-дива Монро высказалась о противниках КиевПрайда
"Нет совести никакой": сеть ужаснул вагон поезда "Укрзализныци" (фото)
Девушка сгорела заживо: на трассе Киев-Харьков произошло смертельное ДТП (фото)
В Киеве памятник возле МВД разукрасили в цвета ЛГБТ (фото)
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь