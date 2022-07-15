RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У районі Білої Церкви збили російську ракету

Фото: начальник Київської ОВА Олексій Кулеба (vechirniykyiv)
Автор: Артем Горовенко

Українські Повітряні сили збили російську ракету в районі Білої Церкви. Інформації про постраждалих немає.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram начальника Київської обласної військової адміністрації Олексія Кулеби.

"Сьогодні ввечері в небі Білоцерківського району Повітряними силами України збито ворожу ракету. Попередньо жертв і руйнувань немає. Уламки впали в полі. Інформація уточнюється. Працюють відповідні служби", - зазначив він.

Він також закликав жителів Київської області не ігнорувати небезпеку і залишатися в укриттях під час повітряних тривог.

Нагадаємо, сьогодні російські війська вдарили ракетами по Дніпру. У місті було кілька вибухів, місця влучання поки не розкриваються. Місцева влада попередила, що можуть бути проблеми з водопостачанням.

Крім того, сьогодні були чутні вибухи в Кременчуці, але прильоти поки не підтверджуються.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Біла ЦеркваВійна Росії проти України