В районе Белой Церкви сбили российскую ракету

Украинские Воздушные силы сбили российскую ракету в районе Белой Церкви. Информации о пострадавших нет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram начальника Киевской областной военной администрации Алексея Кулебы.

"Сегодня вечером в небе Белоцерковского района Воздушными силами Украины сбита вражеская ракета. Предварительно жертв и разрушений нет. Обломки упали в поле. Информация уточняется. Работают соответствующие службы", - отметил он. Он также призвал жителей Киевской области не игнорировать опасность и оставаться в укрытиях во время воздушных тревог.