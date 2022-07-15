У районі Білої Церкви збили російську ракету

Українські Повітряні сили збили російську ракету в районі Білої Церкви. Інформації про постраждалих немає.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram начальника Київської обласної військової адміністрації Олексія Кулеби.

"Сьогодні ввечері в небі Білоцерківського району Повітряними силами України збито ворожу ракету. Попередньо жертв і руйнувань немає. Уламки впали в полі. Інформація уточнюється. Працюють відповідні служби", - зазначив він. Він також закликав жителів Київської області не ігнорувати небезпеку і залишатися в укриттях під час повітряних тривог.