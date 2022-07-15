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У районі Білої Церкви збили російську ракету

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Біла Церква, П'ятниця 15 липня 2022 22:54
У районі Білої Церкви збили російську ракету Фото: начальник Київської ОВА Олексій Кулеба (vechirniykyiv)
Автор: Артем Горовенко

Українські Повітряні сили збили російську ракету в районі Білої Церкви. Інформації про постраждалих немає.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram начальника Київської обласної військової адміністрації Олексія Кулеби.

"Сьогодні ввечері в небі Білоцерківського району Повітряними силами України збито ворожу ракету. Попередньо жертв і руйнувань немає. Уламки впали в полі. Інформація уточнюється. Працюють відповідні служби", - зазначив він.

Він також закликав жителів Київської області не ігнорувати небезпеку і залишатися в укриттях під час повітряних тривог.

Нагадаємо, сьогодні російські війська вдарили ракетами по Дніпру. У місті було кілька вибухів, місця влучання поки не розкриваються. Місцева влада попередила, що можуть бути проблеми з водопостачанням.

Крім того, сьогодні були чутні вибухи в Кременчуці, але прильоти поки не підтверджуються.

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Біла Церква Війна Росії проти України
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