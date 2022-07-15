У районі Білої Церкви збили російську ракету
Українські Повітряні сили збили російську ракету в районі Білої Церкви. Інформації про постраждалих немає.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram начальника Київської обласної військової адміністрації Олексія Кулеби.
"Сьогодні ввечері в небі Білоцерківського району Повітряними силами України збито ворожу ракету. Попередньо жертв і руйнувань немає. Уламки впали в полі. Інформація уточнюється. Працюють відповідні служби", - зазначив він.
Він також закликав жителів Київської області не ігнорувати небезпеку і залишатися в укриттях під час повітряних тривог.
Нагадаємо, сьогодні російські війська вдарили ракетами по Дніпру. У місті було кілька вибухів, місця влучання поки не розкриваються. Місцева влада попередила, що можуть бути проблеми з водопостачанням.
Крім того, сьогодні були чутні вибухи в Кременчуці, але прильоти поки не підтверджуються.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.