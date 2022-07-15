В районе Белой Церкви сбили российскую ракету
Украинские Воздушные силы сбили российскую ракету в районе Белой Церкви. Информации о пострадавших нет.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram начальника Киевской областной военной администрации Алексея Кулебы.
"Сегодня вечером в небе Белоцерковского района Воздушными силами Украины сбита вражеская ракета. Предварительно жертв и разрушений нет. Обломки упали в поле. Информация уточняется. Работают соответствующие службы", - отметил он.
Он также призвал жителей Киевской области не игнорировать опасность и оставаться в укрытиях во время воздушных тревог.
Напомним, сегодня российские войска ударили ракетами по Днепру. В городе было несколько взрывов, места попадания пока не раскрываются. Местные власти предупредили, что могут быть проблемы с водоснабжением.
Кроме того, сегодня были слышны взрывы в Кременчуге, но прилеты пока не подтверждаются.
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