Район Авдеевки и не только. Эксперт назвал самые опасные направления на фронте

Самыми опасными направлениями на фронте в Украине по состоянию на сейчас являются районы Авдеевки и Часов Яра.

Об этом в комментарии РБК-Украина заявил военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

По его словам, в районе Авдеевки боевые действия продолжаются возле Бердычей, Орловки, Тоненького и не только.

"Здесь они создают буфер безопасности полукругом. А потом после оперативной паузы будут готовиться к наступательным действиям за пределами этого буфера", - уточнил эксперт.

В то же время, как отметил Коваленко, возле Часов Яра необходимо отметить ситуацию в Ивановском.

"Оккупанты зашли в село и заняли позиции в северо-восточной части, потому что им важно создать условия для наступления на сам Часов Яр. Это наиболее опасные направления", - рассказал он.

Также эксперт добавил, что сложная ситуация возле Новомихайловки (Донецкая область). Там россияне регулярно атакуют вдоль дороги 00532 от Марьинки до Угледара.

"Также не забываем такие локации, как Серебрянское лесничество, район Белогоровки (Луганская область) и Лимано-Купянскую ось саму по себе. И, конечно же, о районе Работино Запорожской области. Потому что оккупанты до сих пор не смогли восстановить над ним контроль и пытаются продолжать наступательные действия", - отметил он.