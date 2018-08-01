Лунін відіграв на нуль в дебютному матчі за "Реал"

Новини Спорт 01.08.2018 - 09:11
Фото: Андрій Лунін (twitter.com/realmadriden)
Фото: Андрій Лунін (twitter.com/realmadriden)

Український воротар провів 45 хвилин проти МЮ

Український воротар Андрій Лунін дебютував за мадридський "Реал" в матчі проти "Манчестер Юнайтед" в рамках Міжнародного кубка чемпіонів. Про це повідомляється в Twitter клубу.

Також у звітному матчі за "вершкових" дебютували новачки Альваро Одріосола і Вінісіус.

З перших хвилин місце в воротах мадридців зайняв Кіко Касілья, однак відразу після перерв вийшов український голкіпер.

19-річний Лунін провів на полі 45 хвилин і не пропустив жодного м'яча, проте його команда все одно зазнала поразки - 1:2. Обидва голи були пропущені Касілов в першому таймі. За МЮ відзначилися Алексіс Санчес і Андер Еррера. На третій доданій хвилині "вершковим" вдалося скоротити відставання - гол на рахунку Каріма Бензема.

Наступний поєдинок мадридська команда проведе проти "Ювентуса" 5 серпня.

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Теги:  Манчестер Юнайтед,  Реал,  Андрій Лунін  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС