Лунін відіграв на нуль в дебютному матчі за "Реал"

Український воротар провів 45 хвилин проти МЮ

Український воротар Андрій Лунін дебютував за мадридський "Реал" в матчі проти "Манчестер Юнайтед" в рамках Міжнародного кубка чемпіонів. Про це повідомляється в Twitter клубу.

Також у звітному матчі за "вершкових" дебютували новачки Альваро Одріосола і Вінісіус.

It was great to see our newest signings in action in a @RealMadrid shirt for the first time!

@vini11Oficial

@alvaroodriozola

Andriy Lunin#RMTour #HalaMadrid pic.twitter.com/O7OQdq0qXq — Real Madrid C.F. (@realmadriden) August 1, 2018

З перших хвилин місце в воротах мадридців зайняв Кіко Касілья, однак відразу після перерв вийшов український голкіпер.

19-річний Лунін провів на полі 45 хвилин і не пропустив жодного м'яча, проте його команда все одно зазнала поразки - 1:2. Обидва голи були пропущені Касілов в першому таймі. За МЮ відзначилися Алексіс Санчес і Андер Еррера. На третій доданій хвилині "вершковим" вдалося скоротити відставання - гол на рахунку Каріма Бензема.

Наступний поєдинок мадридська команда проведе проти "Ювентуса" 5 серпня.