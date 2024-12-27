"Улитка" на фронте: Украина внедрила новый роботизированный комплекс для войска

Сообщается, что эта универсальная мобильная платформа является полностью украинской разработкой, демонстрирующей новый уровень инженерных достижений в отечественной оборонной сфере.

В МО отметили, что "Улитка" отличается компактностью, универсальностью и высокой проходимостью.

Его масса составляет чуть более полутонны, однако он способен перевозить несколько сотен килограммов груза или буксировать прицепы весом до двух тонн.

Электродвигатель комплекса обеспечивает бесшумное движение, а специальные пыле- и влагозащищенные элементы гарантируют стабильную работу в любых погодных условиях.

По словам заместителя министра обороны Дмитрия Клименкова, конструкция "Равлика" позволяет преодолевать сложные рельефы: бездорожье, болотистые участки, пески, небольшие канавы и препятствия.

Таким образом, это делает комплекс универсальным инструментом для выполнения различных задач на поле боя, в частности доставки боеприпасов, эвакуации раненых, разведки или установки оборудования.

Ранее мы рассказывали о новом беспилотном авиационном комплексе "Щедрик", который также официально допустили к поставке в подразделения Сил обороны Украины. О его особенностях и какие задачи он может выполнять - узнайте в материале РБК-Украина.