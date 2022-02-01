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Не встаючи з дивана: розмитнення автомобілів через "Дію" впровадять вже до кінця року

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Вівторок 01 лютого 2022 10:53
Не встаючи з дивана: розмитнення автомобілів через "Дію" впровадять вже до кінця року
Автор: Константин Широкун

Мобільний додаток" Дія" і відповідний сервіс до кінця 2022 року отримає функцію дистанційного розмитнення машин. Але для запуску нової функції необхідно внести правки в кілька законів.

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на Автоконсалтинг.

За словами міністра цифрової трансформації Михайла Федорова, в парламенті вже йде робота над правками в закони, які відкриють дорогу до електронного розмитнення автомобілів. Передбачається, що розмитнення транспортних засобів буде проводитися в автоматичному режимі. Власник транспорту через додаток "Дія" отримає необхідні документи, подасть їх в електронній формі, і зі свого рахунку сплатить митні платежі.

Ця послуга була анонсована ще в травні минулого року прем'єр-міністром України Денисом Шмигалем. За попередньою інформацією в тестовому режимі нова послуга запрацює до кінця 2022 року. Перші тесові місяці роботи дозволять виявити основні незручності, спірні моменти та оперативно доопрацювати сервіс.

Нагадаємо, стало відомо, скільки і яких авто придбали Нацполіція і СБУ у 2021 році. Сумарно на оновлення автопарку було витрачено понад 1 млрд гривень.

Раніше ми повідомляли, що МАЗ випустив незвичайні двоповерхові автобуси для Африки під чужим брендом. Автобуси побудовані на шасі вантажівок.

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