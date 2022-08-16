Розстріляли всю сім'ю. Під Бучею знайшли тіло ще одного вбитого мирного жителя

"Машину 58-річного жителя Бучанського району та його родини війська Російської Федерації обстріляли наприкінці лютого, коли мирні жителі намагалися евакуюватися з окупованого району Київської області. Трагедія сталася на дорозі між селами Здвижівка і Блиставиця", - розповів він.

Небітов додав, що в результаті розстрілу автомобіля загинув глава сім'ї, його дружина і старший 17-річний син. Куля влучила в голову і 5-річній доньці, дитину дивом врятували лікарі.

"Ще на початку квітня вдалося виявити тіла двох членів цієї сім'ї, 15 серпня ми виявили і оглянули третє тіло. Це ще один кривавий військовий злочин армії РФ", - зазначив генерал.