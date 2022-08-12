Фото: під Бучею знайшли тіло чоловіка, якого розстріляли під час окупації (Віталій Носач, РБК-Україна)

В Бучанській громаді було знайдено тіло чоловіка, якого розстріляли під час окупації міста російською армією.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Бучанської міської ради.

Міська влада повідомила, що піший патруль добровольчого формування Бучанської територіальної громади знайшов тіло місцевого жителя. Його знайшли у лісі ближче до узбіччя дороги Блиставиця-Здвижівка. Дані загиблого встановлено та відомо, що він був мешканцем Києва, якого росіяни розстріляли під час окупації міста. Також міська рада повідомляє, що його доньку викрали окупанти та вивезли на територію Білорусі в кінці лютого. За фактом виявлення тіла розпочато розслідування.