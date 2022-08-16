UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Расстреляли всю семью. Под Бучей нашли тело еще одного убитого мирного жителя

Фото: под Бучей нашли тело еще одного убитого мирного жителя (https://t.me/andrii_nebytov)
Автор: Руслан Гаращенко

Под Бучей нашли тело еще одного убитого мирного жителя. В конце февраля автомобиль, в котором находился мужчина с семьей, расстреляли оккупанты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram начальника ГУ Нацполиции Киевской области Андрея Небитова.

"Машину 58-летнего жителя Бучанского района и его семьи войска Российской Федерации обстреляли в конце февраля, когда мирные жители пытались эвакуироваться из оккупированного района Киевской области. Трагедия произошла на дороге между селами Здвижовка и Блиставица", - рассказал он.

Небитов добавил, что в результате расстрела автомобиля погиб глава семьи, его жена и старший 17-летний сын. Пуля попала в голову и 5-летней дочке, ребенка чудом спасли врачи.

"Еще в начале апреля удалось обнаружить тела двух членов этой семьи, 15 августа мы обнаружили и осмотрели третье тело. Это еще одно кровавое военное преступление армии РФ", - отметил генерал.

Напомним, ранее в Бучанской общине было найдено тело мужчины, которого расстреляли во время оккупации города российской армией.

Также в июне неподалеку Бучи, обнаружили массовое захоронение гражданских. Они погибли от рук российской армии.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияБуча