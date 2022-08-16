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Розстріляли всю сім'ю. Під Бучею знайшли тіло ще одного вбитого мирного жителя

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Київ, Вівторок 16 серпня 2022 14:31
Розстріляли всю сім'ю. Під Бучею знайшли тіло ще одного вбитого мирного жителя Фото: під Бучею знайшли тіло ще одного вбитого мирного жителя (https://t.me/andrii_nebytov)
Автор: Руслан Гаращенко

Під Бучею знайшли тіло ще одного вбитого мирного жителя. Наприкінці лютого автомобіль, в якому знаходився чоловік з родиною, розстріляли окупанти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram начальника ГУ Нацполіції Київської області Андрія Небітова.

"Машину 58-річного жителя Бучанського району та його родини війська Російської Федерації обстріляли наприкінці лютого, коли мирні жителі намагалися евакуюватися з окупованого району Київської області. Трагедія сталася на дорозі між селами Здвижівка і Блиставиця", - розповів він.

Небітов додав, що в результаті розстрілу автомобіля загинув глава сім'ї, його дружина і старший 17-річний син. Куля влучила в голову і 5-річній доньці, дитину дивом врятували лікарі.

Розстріляли всю сім'ю. Під Бучею знайшли тіло ще одного вбитого мирного жителя

"Ще на початку квітня вдалося виявити тіла двох членів цієї сім'ї, 15 серпня ми виявили і оглянули третє тіло. Це ще один кривавий військовий злочин армії РФ", - зазначив генерал.

Нагадаємо, раніше у Бучанській громаді було знайдено тіло чоловіка, якого розстріляли під час окупації міста російською армією.

Також в червні неподалік Бучі, виявили масове поховання цивільних. Вони загинули від рук російської армії.

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Російська Федерація Буча
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