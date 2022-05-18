ru ua
Ср, 18 травня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Окупанти викрали у Херсоні співробітника "Суспільне"

Новость на русском →
Херсон, Середа 18 травня 2022 16:45
Окупанти викрали у Херсоні співробітника "Суспільне" Фото: Олексій Воронцов (suspilne.media)
Автор: Наталія Гурковська

У понеділок, 16 травня, у тимчасово окупованому Херсоні російські окупанти викрали інженера "Суспільне Херсон" Олексія Воронцова.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення компанії.

Чоловіка викрали з його помешкання. Про це керівництву компанії повідомила дружина Олексія. Де зараз перебуває працівник "Суспільного" - невідомо.

"Суспільний мовник звертається до української влади та міжнародної громадськості із закликом всебічно та усіма можливими способами сприяти поверненню Олексія Воронцова", - йдеться повідомленні компанії.

Наразі компанія скерувала повідомлення про вчинення кримінального правопорушення до Об'єднаного центру з координації пошуку та звільнення незаконно позбавлених волі осіб внаслідок збройної агресії РФ та до Херсонської окружної прокуратури Херсонської області.

Нагадаємо, з 2 березня 2022 року команда "Суспільне Херсон" працює віддалено і є українським медіа у регіоні, яке продовжує правдиво інформувати жителів тимчасово окупованих територій.

Станом на зараз приміщення "Суспільне Херсон" контролює окупаційна влада РФ. Зі сторони окупантів неодноразово були спроби пошуку справ працівників філії з метою вербування, допитів та отримання інформації.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Херсонская область Херсон
NEWS
Більше 28300 військових з початку війни: Генштаб назвав втрати Росії
Більше 28300 військових з початку війни: Генштаб назвав втрати Росії
DAILY
Чому Фінляндія і Швеція вирішили вступити в НАТО і що це означає для України
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Чому Фінляндія і Швеція вирішили вступити в НАТО і що це означає для України