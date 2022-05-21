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У Херсоні звільнили викраденого раніше співробітника "Суспільне"

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Херсон, Субота 21 травня 2022 21:25
У Херсоні звільнили викраденого раніше співробітника "Суспільне" Фото: сотрудник "Суспільне" Алексей Воронцов (suspilne.media)
Автор: Іван Носальський

Інженера херсонської філії "Суспільне" було звільнено. 18 травня його викрали окупанти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення компанії.

"Військові РФ відпустили інженера "Суспільного Херсона" Олексія Воронцова. Він живий і перебуває вдома", - наводить слова його дружини медіа.

Варто зауважити, що "Суспільне" зверталося до української влади та міжнародної громадськості із закликом всебічно сприяти поверненню Олексія Воронцова.

Нагадаємо, 16 травня, у тимчасово окупованому Херсоні російські окупанти викрали інженера "Суспільне Херсон" Олексія Воронцова.

Чоловіка викрали з його будинку. Про це керівництву компанії повідомила дружина Олексія.

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