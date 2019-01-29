Розстріл Хмельницького Майдану: Труба прокоментував передачу справ до ДБР

Директор ДБР заявив, що немає підстав говорити про необ'єктивність розслідування

Директор Государственное бюро расследований Роман Труба заявил, что дела против фигурантов дела расстрела Хмельницкого Майдана - Виктора Крайтора и Виталия Тарадая переданы в ГБР. Об этом заявил директор ГБР Роман Труба, передает РБК-Украина.

"Позиция директора ГБР и всех работников, мы должны начать расследование уголовных производств с чистого листа, то есть тех, которые зарегистрированы следователями, переданы нам после начала нашей работы. Однако законодатель делает определенные исключения", - рассказал он, добавив, что "Генпрокурор может определять подследственность уголовных производств по ГБР".

Труба отметил, что нет оснований говорить о необъективности расследования данного производства.

"Уголовные производства согласно постановлению ГПУ были переданы в ГБР. В настоящее время в одном из них выполняются требования ознакомления подозреваемого с материалами, а в другом - проводится досудебное расследование", - добавил он.

Он заявил, что лично заслушает состояние досудебного расследования.

Напомним, ранее сообщаюсь, что Генеральная прокуратура не будет обжаловать решение Печерского районного суда Киева о том, чтобы отдать на поруки задержанного бойца спецназа "Альфа" Службы безопасности Украины Виталия Тарадая.

Как известно, Печерский суд Киева 3 января отдал на поруки задержанного Тарадая, которого подозревают в расстреле активистов Евромайдана в Хмельницком.