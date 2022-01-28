RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Розстріл у Дніпрі: у військовій частині Рябчука проходять обшуки

Автор: Артем Горовенко

У справі про вчорашній розстріл у Дніпрі проводяться обшуки у військовій частині, в якій служили нацгвардієць Артемій Рябчук та його жертви. Внаслідок вчорашнього інциденту на "Південмаші" загинули п'ятеро осіб та ще стількох же було поранено.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Держбюро розслідувань.

Повідомляється, що обшуки проводяться з метою перевірки обставин, які могли призвести до того, що Рябчук вирішив убити товаришів по службі. Слідчі вивчають документи про організацію служби, роботу з особовим складом та роботу психологів.

Зазначимо, у ці хвилини також проходить суд щодо обрання Рябчуку запобіжного заходу.

Нагадаємо, за даними слідства вночі 27 січня військовослужбовець Національної гвардії Артемій Рябчук розстріляв товаришів по службі з військової варти на "Південмаші". В результаті загинули четверо військовослужбовців та жінка, яка була контролером на КПП.

Заступник голови МВС Євген Єнін заявляв, що поки що рано говорити про мотиви, але напередодні стало відомо, що Рябчука могли зацькувати інші солдати після того, як він намагався попередити конфлікт у військовій частині і звернувся до командування.

Затриманому висунули підозри за трьома статтями. На тлі трагічного інциденту було звільнено командувача Нацгвардії Миколу Балана.

Читайте РБК-Україна в Google News
ДніпроНацгвардіяДБР