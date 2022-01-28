Розстріл у Дніпрі: у військовій частині Рябчука проходять обшуки

У справі про вчорашній розстріл у Дніпрі проводяться обшуки у військовій частині, в якій служили нацгвардієць Артемій Рябчук та його жертви. Внаслідок вчорашнього інциденту на "Південмаші" загинули п'ятеро осіб та ще стількох же було поранено.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Держбюро розслідувань.

Повідомляється, що обшуки проводяться з метою перевірки обставин, які могли призвести до того, що Рябчук вирішив убити товаришів по службі. Слідчі вивчають документи про організацію служби, роботу з особовим складом та роботу психологів. Зазначимо, у ці хвилини також проходить суд щодо обрання Рябчуку запобіжного заходу.