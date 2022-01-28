Расстрел в Днепре: в воинской части Рябчука проходят обыски

По делу о вчерашнем расстреле в Днепре проводятся обыски в воинской части, в которой служили нацгвардеец Артемий Рябчук и его жертвы. В результате вчерашнего инцидента на "Южмаше" погибли пять человек и еще столько же были ранены.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Госбюро расследований.

Сообщается, что обыски проводятся в целях проверки обстоятельств, которые могли привести к тому, что Рябчук решил убить сослуживцев. Следователи изучают документы об организации службы, работе с личным составом и работе психологов. Отметим, в эти минуты также проходит суд по избранию Рябчуку меры пресечения.