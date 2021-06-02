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Відстань до ЦНАПів у громадах має бути не більше 14 кілометрів, - Шмигаль

Автор: Юлія Струк

Глава Кабінету міністрів Денис Шмигаль підкреслив, що відстань до центрів надання адміністративних послуг у громадах має становити не більш ніж 14 кілометрів, а дорога транспортом - не більш як 30 хвилин. Уряд підтримав відповідні методичні рекомендації місцевій владі.

Про це Шмигаль повідомив у своєму Telegram.

"Уряд підтримав встановлення методичних рекомендацій для органів місцевого самоврядування щодо критеріїв територіальної доступності ЦНАПів та їх територіальних підрозділів. Ми запроваджуємо критерії щодо розміщення центрів надання адмінпослуг", - підкреслив глава Кабміну.

Він додав, що на цей рік передбачена субвенція на розширення мережі ЦНАПів у розмірі 231 млн гривень.

Як писало РБК-Україна, в лютому уряд розширив перелік адмінпослуг, які надаються через ЦНАПи. Українці отримали право звертатися до центрів для надання пільг і соціальної допомоги.

Нагадаємо, в Україні створюють Національну веб-платформу центрів надання адміністративних послуг. Тепер юридичні та фізичні особи зможуть онлайн отримувати інформацію для звернення до ЦНАП.

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