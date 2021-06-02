Расстояние до ЦПАУ в общинах должно быть не более 14 километров, - Шмыгаль

Глава Кабинета министров Денис Шмыгаль подчеркнул, что расстояние до центров предоставления административных услуг в общинах должно составлять не более 14 километров, а дорога транспортом - не более 30 минут. Правительство поддержало соответствующие методические рекомендации местной власти.

Об этом Шмыгаль сообщил в своем Telegram.

"Правительство поддержало установление методических рекомендаций для органов местного самоуправления по поводу критериев территориальной доступности ЦПАУ и их территориальных подразделений. Мы вводим критерии по размещению центров предоставления админуслуг", - подчеркнул глава Кабмина.

Он добавил, что на этот год предусмотрена субвенция на расширение сети ЦПАУ в размере 231 млн гривен.