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Через ЦНАП можна буде оформляти пільги та соцдопомогу

Новость на русском → Україна, Середа 17 лютого 2021 13:41
Через ЦНАП можна буде оформляти пільги та соцдопомогу Фото: ЦНАП (tsnap.ulead.org.ua)
Автор: РБК-Україна

Кабінет міністрів України розширив перелік адмінпослуг, які надаються через Центри надання адміністративних послуг (ЦНАПи). Відтепер українцям туди можна буде звертатися для надання пільг та соціальної допомоги.

Про це повідомляє прес-служба прем'єр-міністра в Telegram.

Зокрема, у Центри можна буде звертатися з питань призначення пільг на оплату комунальних послуг, щодо перерахунку пенсій, призначення соціальної допомоги непрацюючій особі, надання адресної допомоги внутрішньо переміщеним особам тощо.

"Це продовження нашої політики - державні послуги мають бути зручними для громадян, а не для чиновників", - заявив голова уряду.

Як повідомляло РБК-Україна, в Україні створюють Національну веб-платформу Центрів надання адміністративних послуг. Кабінет міністрів схвалив відповідний проект постанови.

За допомогою платформи, юридичні та фізичні особи зможуть онлайн отримувати інформацію для звернення до ЦНАП.

Ця платформа також має допомогти працівникам центрів надання адмінпослуг в обміні досвідом та поширенні найкращих практик та процесу навчання.

Крім того, за допомогою платформи можна буде попередньо записатися на прийом до працівників ЦНАП, побачити всі ЦНАПи країни на онлайн-карті.

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