Розгляд земельної реформи: нардепи у середу пройшли менш як 400 правок. Усього їх 3128

Верховна рада продовжує розглядати закон про завершення земельної реформи. Парламентарії пройшли 347 з 3128 поправок до другого читання законопроекту №2194.

У законі прописана передача земель державної власності за межами населених пунктів у комунальну. Винятком є ​​землі, необхідні державі для виконання її функцій.

Як писало РБК-Україна, у сесійній залі парламенту сьогодні сталося загоряння. Загорівся пульт для голосування. Нардепи ходили на 15-хвилинну перерву.

Так, глава комітету Верховної ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев не виключає, що ВР може збиратися на засідання вночі. Це пов'язано з великою кількістю поправок до законопроекту про завершення земельної реформи.

Крім того, на цьому тижні може відбутися позачергове пленарне засідання Верховної ради. Однак дата проведення поки невідома.

Так, вчора ВР взялася за завершення земельної реформи. Парламентарії пройшли у вівторок лише 160 із 3128 поправок до другого читання законопроекту №2194.