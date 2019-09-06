На розгляд ВАКС за день передали близько 30 клопотань

Вищий антикорупційний суд України (ВАКС) отримав 29 клопотань. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення ВАКС в Facebook.

Як повідомляється, у Вищий антикорупційний суду надійшли 29 клопотань, які були автоматично розподілені між суддями ВАКС.

"Статистика другого дня: до ВАКС передано 29 клопотань. Теж авторозподіл, звісно", - йдеться в заяві.

Раніше повідомлялося, що в ВАКС в перший день роботи надійшли 14 клопотань.

Нагадаємо, комітет Верховної ради України з питань запобігання та протидії корупції рекомендує парламенту внести зміни в закон про Антикорупційний суд.

Законопроект 1025 пропонує закріпити, що підсудність Вищої антикорупційного суду поширюється на кримінальні провадження, відомості за якими про кримінальне правопорушення в ЕРДР внесені з дня початку роботи ВАКС; на кримінальні провадження, розслідування яких веде НАБУ і завершено прокурорами САП до початку роботи ВАКС, а також з дня початку роботи нового суду.

РБК-Україна писало, що у Вищий антикорупційний суд передадуть понад 3 тис. кримінальних проваджень, які знаходяться на розгляді місцевих судів. Зокрема, щодо 190 виробництв досудове розслідування завершувало НАБУ під процесуальним керівництвом САП.