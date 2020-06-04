Розгляд справи про розстріли на Майдані зірвався

Святошинський районний суд Києва не зміг продовжити розгляд справи про вбивство 48 активістів на Майдані, так як у всіх присяжних закінчилися повноваження.

Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.

На суд 4 червня з'явилися 2 з 5 обвинувачених екс-"беркутівців" та їхні адвокати, а також прокурори. Однак суддя Сергій Дячук оголосив, що розгляд справи неможливий через відсутність присяжних.

"Зараз невідомо про ухвалене рішення щодо продовження повноважень присяжних, які входять до складу суду. Троє основних присяжних є невіддільною частиною суду", - підкреслив він.

Суддя зазначив, що Київрада ще не ухвалила рішення про продовження повноважень присяжних, попри те, що всі документи були готові ще з січня.

У зв'язку з такою ситуацією суд переніс розгляд справи на 10 вересня.

Зазначимо, що суд у справі про вбивства на Майдані знаходиться на завершальній стадії, залишилося допитати 1 свідка й обвинувачених. Справа стосується вбивства протестувальників під час подій на Майдані в лютому 2014 року, коли силовики застосували вогнепальну зброю.

Нагадаємо, у ДБР знаходяться 70 кримінальних справ, пов'язаних з протестами в Україні у 2013-2014 роках, серед них не лише ті, які стосуються безпосередньо подій у Києві.

Крім того, нещодавно двом екс-"беркутівцям" повідомили про підозру у справах Майдану, їм інкримінують штучне створення доказів проти мітингувальників.