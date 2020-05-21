ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

По справах Майдану оголосили підозри двом екс-бійцям "Беркуту"

Новини » Суспільство     21.05.2020 - 12:37
По справах Майдану оголосили підозри двом екс-бійцям "Беркуту"
Фото: екс-бійці "Беркуту" (УНІАН)

Двоє екс-бійців підозрюються у штучному створенні доказів проти мітингувальників

Прокурори Офісу генерального прокурора спільно зі слідчими Державного бюро розслідувань (ДБР) повідомили про підозру двом колишнім працівникам полку міліції особливого призначення "Беркут". Вони підозрюються у штучному створенні доказів проти мітингувальників.

Про це повідомляє прес-служба Офісу генпрокурора.

За даними слідства, вранці 20 січня 2014 року групою так званих "тітушок" затримано на вул. Лаврській в місті Києві трьох учасників акції протесту, які йшли додому з Майдану Незалежності. Співробітники "Беркуту" склали рапорти та надали слідчому завідомо неправдиві показання, що особи були затримані на вулиці Грушевського під час вчинення ними "злочину".

Екс-правоохоронцям інкримінують незаконне перешкоджання організації та проведенню зборів і мітингів та надання слідчому завідомо неправдивих показань із штучним створенням доказів обвинувачення (ст. 340, ч. 2 ст. 384 КК України).

Нагадаємо, слідчі Державного бюро розслідувань (ДБР) повідомили про підозру колишньому старшому прокурору відділу прокуратури міста Києва, чинним адвоката по справах Майдану.

Також слідчі оголосили про підозру у використанні підроблених документів учаснику викрадення та катування учасників Евромайдана Ігоря Луценка та Юрія Вербицького.

Автор: Анастасия Рокитна

Теги Новини України подозрениеМайданБеркут
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся