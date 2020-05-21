По справах Майдану оголосили підозри двом екс-бійцям "Беркуту"

Фото: екс-бійці "Беркуту" (УНІАН)

Двоє екс-бійців підозрюються у штучному створенні доказів проти мітингувальників

Прокурори Офісу генерального прокурора спільно зі слідчими Державного бюро розслідувань (ДБР) повідомили про підозру двом колишнім працівникам полку міліції особливого призначення "Беркут". Вони підозрюються у штучному створенні доказів проти мітингувальників.

Про це повідомляє прес-служба Офісу генпрокурора.

За даними слідства, вранці 20 січня 2014 року групою так званих "тітушок" затримано на вул. Лаврській в місті Києві трьох учасників акції протесту, які йшли додому з Майдану Незалежності. Співробітники "Беркуту" склали рапорти та надали слідчому завідомо неправдиві показання, що особи були затримані на вулиці Грушевського під час вчинення ними "злочину".

Екс-правоохоронцям інкримінують незаконне перешкоджання організації та проведенню зборів і мітингів та надання слідчому завідомо неправдивих показань із штучним створенням доказів обвинувачення (ст. 340, ч. 2 ст. 384 КК України).

Нагадаємо, слідчі Державного бюро розслідувань (ДБР) повідомили про підозру колишньому старшому прокурору відділу прокуратури міста Києва, чинним адвоката по справах Майдану.

Також слідчі оголосили про підозру у використанні підроблених документів учаснику викрадення та катування учасників Евромайдана Ігоря Луценка та Юрія Вербицького.

Автор: Анастасия Рокитна