У ДБР не виключають одночасний допит Порошенка та Медведчука. Названо умову

Державне бюро розслідувань не виключає одночасний допит колишнього президента Петра Порошенка та нардепа Віктора Медведчука. Обидва політики проходять підозрюваними по справі про постачання вугілля з окупованого Донбасу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова радника з комунікації ДБР Тетяни Сап'ян на брифінгу в Києві .

Як пояснила Сап'ян, у Кримінально-процесуальному кодексі України не передбачено таке поняття, як перехресний допит, але слідчий може провести одночасний допит підозрюваних. Однак спочатку обох підозрюваних повинні допитати окремо.

"Згідно КПК слідчий має право провести одночасний допит для з'ясування причин розбіжностей у показаннях... Щоб його провести, спочатку потрібно допитати Порошенка, а Медведчука вже допитували. Якщо зявляться розбіжності, то одночасний допит не виключається", - сказала представник ДБР.

Порошенко та Медведчук фігурують у справі про державну зраду та фінансування тероризму. Як вважає слідство, вони причетні до організації постачання вугілля з ОРДЛО замість його закупівель в Південній Африці. В результаті реалізації цієї схеми проросійські бойовики були профінансовані на щонайменше 200 млн гривень.