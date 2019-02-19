Розслідуванню справ Майдану перешкоджали в СБУ та МВС, - ГПУ

За словами Горбатюка, перешкоди у розслідуванні також відбувались і в системі ГПУ

Начальник управления Специальных расследований Генпрокуратуры Сергей Горбатюк заявил о препятствовании и прямом вмешательстве в процесс расследования преступлений на Майдане. Об этом он заявил в ходе брифинга, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, есть препятствия в системе со стороны МВД и СБУ.

"Практическое отсутствие помощи со стороны оперативных подразделений, за исключением отдельных эпизодов расследования дела "титушек", - сообщил Горбатюк.

С его словам, препятствия в расследовании также происходили и в системе Генеральной прокуратуры. В частности, сокращение штата и передача расследования другим подразделениям.

"Если кратко к проблематике, то это проблематика и деятельности ГПУ: это и сокращение штатов, и кадровые изменения. Чтобы вы понимали, в 2016 году на половине расследование подразделение сокращается на 40 человек. В 2018 году - это приобрело признаки прямого вмешательства. Расследование событий в Хмельницком, где дело было закрыто после того, как следственное управление получило результаты и сообщили о подозрении - Генпрокурор передал расследования в другое подразделение. Также в деле об убийствах правоохранителей, где был сменен руководитель и было изменено подозрение. Дело в отношении государственных исполнителей также передано в другое подразделение, которое помогало разгонять Майдан", - сообщил Горбатюк.

Ранее Горбатюк заявлял, что в небольших делах относительно преступлений на Майдане назначаются условные меры наказания или отсутствует привлечение к ответственности.

Кроме того, он сообщил, что продолжают работать в правоохранительных органах 36 подозреваемых в совершении преступлений во время Революции достоинства.

Горбатюк подчеркнул, что 10 из этих подозреваемых работают на руководящих должностях.