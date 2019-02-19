Вироки у невеликих справах Майдану є умовними, - ГПУ

Фото: Сергій Горбатюк (РБК-Україна)

У великих справах щодо побиття значної кількості потерпілих, за словами Горбатюка, не має вироків

У невеликих справах щодо злочинів на Майдані призначаються умовні міри покарання або відсутнє притягнення до відповідальності. Про це повідомив начальник управління Спеціальних розслідувань Генпрокуратури Сергій Горбатюк, передає кореспондент РБК-Україна.

Зокрема, він зазначив, що результат розслідування свідчить про те, що правоохоронці або не притягуються до відповідальності, або в тих незначних вироках, які були, отримують умовні міри покарання.

"Хоча це стосується цих вироків - того ж катування козака Гаврилюка, де умовні терміни призначалися. А у великих справах, де інкримінується побиття значної кількості потерпілих, нажаль, не маємо вироків, немає завершення розслідування", - повідомив Горбатюк.

Раніше директор Державне бюро розслідувань Роман Труба заявив, що справи проти фігурантів справи розстрілу Хмельницького Майдану - Віктора Крайтора і Віталія Тарадая передані до ДБР.

Також РБК-Україна писало, що що Генеральна прокуратура не буде оскаржувати рішення Печерського районного суду Києва про те, щоб віддати на поруки затриманого бійця спецназу "Альфа" Служби безпеки України Віталія Тарадая.