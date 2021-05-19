Розслідування проти компанії Трампа стало кримінальним, - прокуратура Нью-Йорка

Розслідування Генеральної прокуратури Нью-Йорка щодо Trump Organization ведеться з 2019 року. Раніше окружний прокурор Манхеттена Сайрус Венс заявляв, що веде кримінальне розслідування фінансових справ Трампа з метою розкриття потенційних порушень ним законів штату.

"Ми поінформували Trump Organization про те, що наше розслідування щодо цієї організації більше не носить чисто цивільного характеру. На даний час ми активно розслідуємо діяльність Trump Organization в кримінальному ключі разом з окружним прокурором Манхеттена", - повідомив прес-секретар генпрокурора Нью-Йорка.

Трамп раніше заперечував будь-які порушення і заявляв про "політично мотивоване переслідування". Він також називав розслідування окружного прокурора Манхеттена політичним "полюванням на відьом".