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Расследование против компании Трампа стало уголовным, - прокуратура Нью-Йорка

Автор: Анастасия Рокитна

Власти американского штата Нью-Йорк включили уголовные аспекты в расследование деятельности компании Trump Organization. Она принадлежит бывшему президенту США Дональду Трампу.

Об этом заявил CNN Фабьен Леви, пресс-секретарь генпрокурора Нью-Йорка Летиции Джеймс.

Расследование генеральной прокуратуры Нью-Йорка в отношении Trump Organization ведется с 2019 года. Ранее окружной прокурор Манхэттена Сайрус Вэнс заявлял, что ведет криминальное расследование финансовых дел Трампа с целью раскрытия потенциальных нарушений им законов штата.

"Мы проинформировали Trump Organization о том, что наше расследование в отношении этой организации больше не носит чисто гражданского характера. В настоящее время мы активно расследуем деятельность Trump Organization в уголовном ключе вместе с окружным прокурором Манхэттена", - сообщил пресс-секретарь генпрокурора Нью-Йорка.

Трамп ранее отрицал какие-либо нарушения и заявлял о "политически мотивированном преследовании". Он также называл расследование окружного прокурора Манхэттена политической "охотой на ведьм".

Напомним, у адвоката Трампа были обыски по делу о его деятельности в Украине.

Ранее сообщалось, что к расследованию по делу Трампа привлекли специалиста по борьбе с оргпреступностью РФ.

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Новости Украины Дональд ТрампСоединенные Штаты Америки