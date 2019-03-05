До розслідування по справі Трампа залучили спеціаліста по боротьбі з оргзлочинністю РФ

Фото: Дональд Трамп (nato.int)

До розслідування залучили Деніела Голдмана

Голова спецкомітету з розвідки нижньої палати Конгресу США Адам Шифф найняв досвідченого прокурора з досвідом боротьби з російською організованою злочинністю для розслідування стосовно адміністрації президента Дональда Трампа. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на журнал The New Yorker.

Як повідомляється, до розслідування залучили Деніела Голдмана, який з 2007 року по 2017 рік працював помічником прокурора Південного округу штату Нью-Йорк. Він займався справами, за якими обвинувачення у шахрайстві, відмиванні коштів і інших злочинах були пред'явлені понад 30 людям.

Таким чином, Голдман стане радником спецкомітету, а також директором з проведення розслідувань.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що комітет Палати представників Конгресу США ініціював масштабне розслідування відносно президента США Дональда Трампа.

Зазначено, що розслідування зосереджено навколо передбачуваного перешкоджання правосуддю, корупції і зловживанні владою Трампом. Комітет вже розіслав запити 81 людині і організаціям, включаючи Білий дім, Міністерство юстиції США, керівників виборчої кампанії, офіційних представників Trump Organization та його дітей.