Розслідування НАБУ по справі одного з міністрів буде продовжено по іншій статті

Розслідування буде продовжено по іншій статті, яка не була визнана неконституційною

Расследование Национального антикоррупционного бюро Украины по делу в отношении одного из министров будет продлено по другой статье, которая не была признана неконституционной. Об этом сообщил директор НАБУ Артем Сытник, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, статья, которая признана неконституционной закрывается, а по другой статье расследование продолжится.

"Формулировка о закрытии дел - она одинакова для всех дел. Это со ссылкой на закон о КСУ и решения КСУ. Там, где есть 368-2 и все - это все касается, в том числе и господина Труханова. Эти дела закрыты. Там, где есть дело в отношении одного из министров - там две статьи. Это 368-2 и 366-1. Здесь статья, которая признана неконституционной закрывается, а по другой статье расследование продолжится. Сказать о деле военного прокурора, там статья 368-2, то есть она подлежит закрытию. То есть это зависит от ситуации", - заявил Сытник.

Напомним, Специализированная антикоррупционная прокуратура направила в Соломенский районный суд города Киева обвинительный акт в отношении министра инфраструктуры Владимира Омеляна.

В конце января суд ограничил министру инфраструктуры и его адвокатам сроки до 15 февраля для ознакомления с расследованием детективов Национального антикоррупционного бюро о возможном незаконном обогащении чиновника. 13 сентября НАБУ объявило Омеляну подозрение в незаконном обогащении и сокрытии доходов. По данным следствия, он за последние восемнадцать лет получил 2,17 млн гривен официального дохода, тогда как его расходы лишь в период с 2008 года по 26 апреля 2015 года составили не менее 3,45 млн гривен.