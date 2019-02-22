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САП направила до суду обвинувальний акт стосовно Омеляна

Новини » Суспільство    22.02.2019 - 16:25
САП направила до суду обвинувальний акт стосовно Омеляна
Фото: Володимир Омелян (РБК-Україна/Віталій Носач)

Міністра звинувачують у незаконному збагаченні і приховуванні доходів

Спеціалізована антикорупційна прокуратура направила до Солом'янського районного суду міста Києва обвинувальний акт стосовно міністра інфрастурктури Володимира Омеляна. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу САП.

Відзначимо, що в прес-релізі САП не вказано ім'я міністра, про якого йде мова. Однак, сукупність фактів вказує на те, що це Володимир Омелян - глава Мінінфраструктури.

В САП повідомили, що після завершення ознайомлення сторони захисту з матеріалами досудового розслідування, які були відкриті 6 листопада 2018 року, прокурорами САП затверджено і направлено до суду обвинувальний акт стосовно одного з діючих членів уряду.

Встановлено, що, працюючи виключно на державний службі, обвинувачений не міг заощадити достатньо коштів, щоб у 2015 році придбати новий автомобіль преміум класу за понад 1,4 млн гривень і зберігати готівкою 90 тис. доларів і 25 тис. євро. Щоб уникнути декларування придбаного автомобіля, реєстрацію транспортного засобу було здійснено на рідного брата, однак користувався ним обвинувачений і його дружина.

Крім того, подаючи декларації за 2015-2016 роки, міністр навмисне не задекларував право користування зазначеним автомобілем, витрати на його придбання, витрати на оренду будинку в передмісті Києва та право користування будинком і земельною ділянкою. Відомості у деклараціях за вказані роки відрізняються від достовірних більш ніж 8 млн гривень.

Обвинувальний акт за ознаками злочинів, передбачених ч. 3 ст. 368-2 Кримінального кодексу України ("Незаконне збагачення") та ст. 366-1 КК України ("Декларування недостовірної інформації") направлено до суду для розгляду по суті.

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Нагадаємо, наприкінці січня суд обмежив міністру інфраструктури та його адвокатам терміни до 15 лютого для ознайомлення з розслідуванням детективів Національного антикорупційного бюро про можливе незаконне збагачення чиновника.

13 вересня НАБУ оголосило Омеляну підозру в незаконному збагаченні і приховуванні доходів. За даними слідства, він за останні вісімнадцять років отримав 2,17 млн гривень офіційного доходу, тоді як його витрати лише в період з 2008 року по 26 квітня 2015 року склали не менше 3,45 млн гривень.

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Новини України Владимир ОмелянСАП
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